Governo:Confcommercio,nomine Ferro e Tripodi motivo orgoglio

(ANSA) - CATANZARO, 02 NOV - "Il presidente Klaus Algieri e tutta Confcommercio Calabria esprimono profonda soddisfazione per la nomina di Wanda Ferro e Maria Tripodi rispettivamente a sottosegretario al Ministero dell'Interno e degli Esteri". E' quanto si afferma in una nota di Confcommercio Calabria.

"Questa nomina - sostiene Algieri - costituisce motivo di orgoglio per tutta la Calabria. Siamo certi che entrambe svolgeranno un lavoro egregio continuando al contempo a tutelare e a rappresentare al meglio gli interessi peculiari della nostra regione". (ANSA).