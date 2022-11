Francia: Pmi manifattura ottobre cala a 47,2, in linea stime

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - L'indice S&P Global Pmi per il settore manifatturiero della Francia a ottobre ha registrato un valore di 47,2 punti in calo rispetto al 47,7 di settembre e al livello più basso degli ultimi due anni e mezzo. Il dato è abbastanza in linea con la stima di 47,4 punti.

I nuovi ordini calano rapidamente a causa del peggioramento delle condizioni della domanda e le scorte di prodotti finiti aumentano a un ritmo record mentre l'incertezza e l'inflazione si fanno sentire. (ANSA).