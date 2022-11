Ex Ilva: Usb,rifinanziare integrazione salario operai in Cig

(ANSA) - TARANTO, 02 NOV - Un appello ai parlamentari ionici viene rivolto dall'Usb di Taranto affichè assumano "precisi impegni per i lavoratori ex Ilva in As in cassa integrazione straordinaria", a cominciare dalla "riconferma dell'integrazione salariale la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre prossimo". Il sindacato chiede inoltre di introdurre un riferimento "all'imponibile previdenziale" perchè "molti lavoratori, con il meccanismo di calcolo attuale, a causa dell'aumento delle ore di cassa integrazione, hanno avuto una decurtazione anche sull'importo dell'integrazione salariale".

Occorre invece "tutelare il potere d'acquisto" e, sottolinea il coordinatore provinciale di Usb Francesco Rizzo, consentire alle famiglie di "reggere l'enorme peso dell'inflazione. A questo aggiungiamo la richiesta che l'indennità di cassa integrazione venga versata direttamente da Ilva in As ai lavoratori che in questo modo riceverebbero il pagamento con un certo tempismo, grazie alla eliminazione di passaggi burocratici che comportano un inutile dispendio di tempo". L'Unione sindacale di base confida "nell'attenzione e nella sensibilità dei parlamentari tarantini ai quali chiediamo di rivolgere particolare interesse a questa platea di lavoratori che attende da tempo la partenza di corsi di formazione, e che entro la prima metà del prossimo anno, dovrebbe rientrare in fabbrica". (ANSA).