Edilizia: Confartigianato Veneto, del pubblico 58.130 unità

(ANSA) - VENEZIA, 02 NOV - Il patrimonio immobiliare pubblico del Veneto è composto da 58.130 unità per un totale di 35,6 milioni di mq di superfici. Il dato emerge dalla prima mappa interattiva con i dati regionali utile per Confartigianato del Veneto per dare lavoro al settore delle costruzioni nel post 110%.

Un immobile su quattro è stato costruito prima del '45. A livello di unità immobiliari il 46% è da ricondurre a residenza. A livello di superfici invece prevale la destinazione scolastica, che ricopre il 26% delle superfici pubbliche. I principali proprietari del patrimonio pubblico sono i Comuni sia a livello di unità immobiliari (83%) che di superfici (45%).

L'8% di tale patrimonio pubblico in Veneto è inutilizzato: si tratta di 4.900 unità immobiliari, per una superficie complessiva pari a 1,67 milioni di metri quadrati. Di questi 1.430 inutilizzabili (il 30% dell'inutilizzato). Sono 429 mila metri cubi circa da demolire ed eventualmente ricostruire.

A livello di unità immobiliari l'inutilizzato si concentra prevalentemente nei comuni con oltre 100.000 abitanti ma a livello di superfici sono i comuni più piccoli tra 10.000 e 50.000 abitanti quelli che concentrano la maggior parte di patrimonio inutilizzato. (ANSA).