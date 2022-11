Confindustria: Udine, focus formativo rapporto banca-impresa

(ANSA) - UDINE, 02 NOV - Un percorso formativo rivolto a imprenditori e responsabili finanziari aziendali sul rapporto banca-impresa, articolato in quattro incontri tematici a partire dall'8 novembre. È l'iniziativa proposta e organizzata nell'ambito del progetto 'Academy' dalla Commissione Credito e finanza di Confindustria Udine.

I temi dei quattro incontri, gratuiti per le imprese associate a Confindustria Udine, e realizzati in collaborazione con Banca di Udine e Banca Ter, con relatore Gianluca Sanchioni, amministratore unico di TIBF, This Is Banking & Finance, riguarderanno la valutazione del merito creditizio con i nuovi requisiti di finanziabilità (8 novembre), il monitoraggio del credito (29 novembre), la crisi d'impresa e gestione della crisi (16 gennaio) e la sostenibilità delle imprese e i fattori Esg (6 febbraio).

"Ci sono già molti argomenti - spiega Massimiliano Zamò, coordinatore della Commissione Finanza e vicepresidente con delega alla Piccola Industria di Confindustria Udine - che trovano puntualmente una grande cassa di risonanza sui mass media, come l'aumento vertiginoso delle materie prime, il costo dell'energia, l'evoluzione delle catene di valore della fornitura. Ci sono, tuttavia, altri temi su cui, complice l'impegno richiesto per affrontare le emergenze conclamate, rischiamo di abbassare un po' troppo la guardia. Uno di questi è sicuramente quello creditizio". (ANSA).