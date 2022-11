Bonomi, priorità Governo sia bollette e cuneo, non pensioni

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Quali sono le priorità che gli industriali pongono al nuovo Governo? "Un intervento forte per contenere i costi delle bollette", anche perchè è "qui che bisogna intervenire per bloccare l'inflazione". Ma anche - dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ospite di Sportello italia su Rai Radio1 - "un taglio forte e deciso sul cuneo fiscale-contributivo per due terzi a favore dei lavoratori e per un terzo a favore delle imprese". Mentre - avverte - sulle pensioni "se vogliamo fare un intervento che non metta in crisi i conti dell'Inps vuol dire ridurre strutturalmente l'importo della pensione e credo che oggi nessuno possa accettare di poter ricevere una pensione decurtata. Sulle pensioni si può aprire un discorso molto serio sui lavori usuranti, questo sicuramente va fatto. E sulle scadenze di fine anno per le persone fragili, va fatto. Ma fare battaglie identitarie... questo non è il momento, capisco la legittima aspirazione dei partiti che vogliono rispondere al loro elettorato ma ci sarà tempo e modo.

Oggi le risorse che abbiamo le dobbiamo concentrare sulle emergenze del Paese". (ANSA).