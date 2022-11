++ Pmi Manifattura Eurozona a 46,4,il peggiore da inizio Covid +

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Per il quarto mese consecutivo, ad ottobre l'indice S&P Global PMI per il Settore Manifatturiero dell'Eurozona ha registrato un valore inferiore alla soglia non cambiamento di 50 punti, segnalando una forte contrazione delle condizioni del settore manifatturiero. Attestandosi a 46,4, l'indice principale è calato da 48.4 di settembre e ha raggiunto il livello minimo da maggio 2020. (ANSA).