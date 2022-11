Cina: risale a ottobre il Pmi manifatturiero Caixin, a 49,2

(ANSA) - PECHINO, 01 NOV - In Cina l'indice Pmi manifatturiero sponsorizzato dalla rivista Caixin ha segnato a ottobre un inatteso rialzo a 49,2, risollevandosi dai minimi degli ultimi 4 mesi di 48,1 e facendo meglio delle attese di 49, ma restando sempre in fase di contrazione per il terzo mese di fila a causa dell'impatto dei lockdown contro il Covid-19.

In calo produzione e ordini, mentre gli acquisti sono saliti per la prima volta da luglio. La fiducia, infine, si è risollevata dai minimi degli ultimi 34 mesi di settembre sulla spinta dei produttori sullo sviluppo di nuovi beni. (ANSA).