Visco, bene riforma Bcc, noi attenti a loro caratteristiche

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - La riforma delle Bcc ha "permesso loro di preservare il ruolo di sostegno alle imprese nei territori di insediamento nel difficile contesto che ha caratterizzato gli ultimi anni" e la vigilanza della Banca d'Italia e le norme sono state attenti " alle loro caratteristiche, connotate a livello individuale da dimensioni e complessità contenute". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco alla giornata del Risparmio secondo cui comunque "è indubbio che la riorganizzazione del credito cooperativo abbia richiesto alle BCC e alle capogruppo importanti cambiamenti sul piano strategico, organizzativo e operativo, con costi di impianto e nuovi oneri connessi in parte con l'appartenenza a intermediari qualificati come significativi a fini di supervisione".

Il governatore ha quindi ricordato come "dal 2018 il coefficiente patrimoniale dei gruppi cooperativi relativo al capitale di migliore qualità è aumentato di 3 punti percentuali, al 19 per cento. Notevoli progressi sono avvenuti anche nell'ambito del governo societario e degli standard gestionali.

La costituzione dei gruppi ha consentito inoltre di rendere più sicuro, veloce e fluido il superamento di situazioni di fragilità di singole affiliate" ha concluso. (ANSA).