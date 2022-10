Urso, per raffineria Priolo possibile intervento con Sace

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Per la raffineria di Priolo è possibile un intervento anche tramite Sace? "E' pensabile anche questo, ma preferisco parlare a cose fatte. Non voglio ancipare nulla. Tutte le ipotesi sono in campo", risponde il Ministro delle Imprese, Adolfo Urso, che - intervistato a Radio24 - rassicura: si interverrà "in tempio utile"; "sono fiducioso" "Un minuto dopo aver giurato con il ministro Giorgetti siamo andati a lavorare" , "ci sentiamo ogni giorno sui dossier strategici", "anche quello che riguarda l'azienda di Priolo", ribadisce il ministro: "Un primo provvedimento è già avvenuto, con la lettera del comitato per la sicurezza finanziaria del Mef che certifica che l'azienda non è sottoposta a sanzioni. E' un primo significativo passo, in poche ora, a cui ne seguiranno altri per creare il miglior contesto possibile perchè l'azienda possa superare il passaggio decisivo del 5 dicembre e continuare la sua attività". (ANSA).