Professioni:dottori commercialisti,1,1 mln a iscritti Milano

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Più di milione e 152.000 euro sono stati erogati dalla Cassa dottori commercialisti (Cdc) per l'assistenza ordinaria a beneficio dei professionisti iscritti all'Ordine di Milano e, di questa somma, circa l'89,5% è stato destinato al "welfare familiare", ovvero alla distribuzione di indennità di maternità, contributi a sostegno della maternità e sostegno per orfani e familiari con disabilità. È quanto diffuso dallo stesso Ente pensionistico privato, in vista del convegno "Il punto sulla previdenza dei dottori commercialisti e sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti", organizzato dalla sezione milanese dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (Aidc) in collaborazione con l'Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ungdcec), che si terrà giovedì 3 novembre, dalle 9:30, presso la sala convegni dell'Aidc del capoluogo lombardo (in Via Fontana, 1). Per il presidente della Cdc Stefano Distilli "appuntamenti come questo ci permettono non soltanto di approfondire i meccanismi e le strategie più efficaci per valorizzare il risparmio previdenziale" dei dottori commercialisti, affinché possano "contare su trattamenti pensionistici più adeguati, ma anche di presentare agli iscritti le iniziative di welfare che la Cassa porta avanti per offrire assistenza e supporto, anche in chiave strategica, alla crescita professionale degli iscritti", conclude. (ANSA).