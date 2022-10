Pil: Istat, +0,5% nel terzo trimestre, +2,6% annuo (2)

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Il dato destagionalizzato fornito oggi tiene conto del fatto che "il terzo trimestre del 2022 - spiega l'istituto di statistica - ha avuto tre giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in meno rispetto al terzo trimestre del 2021".

La variazione congiunturale è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto sia nel comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, sia in quello dell'industria, mentre i servizi hanno registrato un aumento. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta. (ANSA).