Pensioni: Inarcassa, seminario giovedì 3 novembre a Bergamo

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - 'Inarcassa per scelta, o per necessità' è il titolo del seminario formativo che si svolgerà giovedì 3 novembre, dalle 16:30, a Bergamo, presso il Centro Congressi Giovanni XXIII (in Viale Papa Giovanni XXIII, 106), organizzato dall'Ordine professionale degli Architetti della provincia di Bergamo e dalla Fondazione architetti Bergamo. Prenderà parte all'evento il presidente di Inarcassa, l'Ente pensionistico degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti, Giuseppe Santoro.

