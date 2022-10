Inail: in 9 mesi 790 denunce infortuni mortali (-13,2%) (2)

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - L'Inail segnala che per un'analisi più indicativa dell'andamento infortunistico sarà necessario attendere un lasso di tempo maggiore, anche per tener conto di eventuali ritardi nelle denunce di infortunio, in particolare di quelle con esito mortale e da contagio da Covid-19.

Le denunce di infortunio presentate nei primi nove mesi del 2022 (536.002) sono in aumento del 35,2% sullo stesso periodo del 2021 ma sono in crescita anche rispetto al 2019, anno precedente la pandemia ( +14,4%). Sono aumentati rispetto ai primi nove mesi del 2021 sia i casi avvenuti in occasione di lavoro, con 471.543 unità (+37,5%), sia di quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro,(64.459 con un +20,5%). Si registra un aumento del 33,3% nella gestione Industria e servizi (a 452.566 casi), un -3,2% in Agricoltura (19.651 casi) e un +74,2% nel Conto Stato (a 63.785).

Si osservano incrementi generalizzati degli infortuni in occasione di lavoro in quasi tutti i settori, in particolare nella Sanità e assistenza sociale (+132,3%), nel Trasporto e magazzinaggio (+112,8%), nell'Amministrazione pubblica, che comprende le attività degli organismi preposti alla sanità - Asl - e gli amministratori regionali, provinciali e comunali (+67,6%), e nelle Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (+65,4%).

L'analisi territoriale evidenzia un incremento delle denunce di infortunio in tutte le aree del Paese: più consistente nel Sud (+48,9%), seguito dalle Isole (+45,2%), e dal Nord-Ovest (+42,2%). Il Centro segna un +38,2% e il Nord-Est un +20,1%. Tra le regioni con i maggiori aumenti percentuali si segnalano principalmente la Campania (+89,7%), la Liguria (+61,2%) e il Lazio (+58,2%).

L'aumento che emerge dal confronto di periodo tra il 2021 e il 2022 è legato soprattutto alla componente femminile che registra un +57,9% (da 140.999 a 222.638 denunce).

Per gli infortuni mortali ( 790, 120 in meno rispetto ai 910 registrati nei primi nove mesi del 2021), sintesi di un calo delle denunce osservato nel quadrimestre gennaio-aprile (-30,9%) e di un incremento nel periodo maggio-settembre (+8,6%) si registra un calo sul 2020 e un aumento sul 2019 (le denunce di decessi erano 780).

Calano le denunce di decessi avvenuti in occasione di lavoro, (da 731 a 574 per il notevole minor peso delle morti da Covid-19) mentre quelli in itinere aumentano da 179 a 216. Il calo ha riguardato soprattutto l'Industria e servizi (da 767 a 668 denunce).

Il calo rilevato tra i primi nove mesi del 2021 e del 2022 è legato sia alla componente maschile, i cui casi mortali denunciati sono passati da 824 a 709, sia a quella femminile che passa da 86 a 81 casi. (ANSA).