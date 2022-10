Halloween: Confesercenti, giro d'affari 192 milioni (+8%) (2)

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Halloween, in Italia, è una festa prevalentemente domestica, ricorda Confesercenti: il 64% la trascorrerà a casa propria o di amici, anche se sale al 22% la quota di persone che festeggerà in un locale (ristorante, pub o discoteca o altro tipo di pubblico esercizio), soprattutto tra i giovani (24%). Un altro 14% dei celebranti, invece, si recherà con la propria famiglia e i bambini in luoghi all'aperto (parco giochi, manifestazioni, passeggiate).

L'acquisto di dolci è rispettato dal 27% di chi festeggia, e si acquisteranno in particolare caramelle, merendine e pasticcini, principalmente al supermercato, sebbene la quota di chi acquista cali dal 68% dello scorso anno al 64%. Cresce invece la percentuale di chi preferisce il negozio di vicinato (dal 23 al 24%) e online (dal 14 al 18%).

Ma l'acquisto di dolci non è la sola tradizione seguita. C'è infatti anche un 24% di italiani che per la notte delle streghe decorerà anche la casa con la zucca intagliata e i festoni a tema, quota che sale al 30% tra le famiglie con figli. Di questi, oltre una su tre (il 36%) farà anche mascherare bambine e bambini, e il 27% li porterà anche a fare 'dolcetto o scherzetto', per un totale stimato di circa 3 milioni di bambini che andranno a far richiesta di dolci porta a porta.

C'è anche qualche adulto - soprattutto nella fascia degli under35 - disposto a mettersi in costume per l'occasione, afferma l'indagine: sono il 12%, cui si aggiunge un ulteriore 20% che, pur non mascherandosi, adotterà qualche accessorio a tema. (ANSA).