Fondazioni: Profumo, con nuovo governo avanti su patto fisco

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Le fondazioni di origine bancaria auspicano che "anche con il nuovo Governo" continui il patto di "sussidiarietà fiscale" iniziato nel 2015 con il Mef. Lo afferma il presidente Acri Francesco Profumo aprendo la giornata del Risparmio ricordando come il percorso, che dura da qualche anno e si è sviluppato in diversi fasi, prevede che "su temi di interesse generale, laddove si riscontrino alcune condizioni come comprovata capacità, efficienza e radicamento territoriale, lo Stato può rinunciare a una quota di tassazione, lasciando al Privato le risorse necessarie per produrre un maggiore impatto diretto sui territori".

Fra le iniziative citate da Profumo anche il recente Fondo per la Repubblica Digitale, "che sta muovendo i primi passi e che ha l'obiettivo di sperimentare progetti innovativi per accrescere le competenze digitali di disoccupati, donne e Neet, un fronte su cui il nostro Paese è molto in ritardo rispetto all'Europa". (ANSA).