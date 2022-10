Falso Made in Italy: frode da 20 mln scoperta dalla Gdf

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato oltre 600 mila calzature che riportavano falsamente l'etichettatura 'made in Italy' in quanto sarebbero in realtà interamente confezionate e importate dall'estero. Un imprenditore italiano è stato denunciato e dovrà rispondere del reato di frode in commercio.

L'operazione ha avuto inizio nelle scorse settimane quando, in alcuni centri commerciali del capoluogo piemontese, sono stati individuati sugli scaffali e negli espositori gli accessori d'abbigliamento riportanti 'claims' tipici dell'italianità le cui indicazioni merceologiche di origine sono risultate false, in quanto prodotte in Albania, Cina ed in Romania. Le indagini, coordinate dalla Procura di Torino, hanno portato le Fiamme Gialle nei depositi nel Torinese e Treviso dove è stato eseguito l'ingente sequestro di calzature impedendo, così, una maxi frode commerciale che avrebbe procurato un profitto per oltre 20 milioni di euro. (ANSA).