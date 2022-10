Digitale: parte I-Nest, polo europeo a supporto Pmi e P.a.

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Al via I-Nest, uno dei primi European Digital Innovation Hub italiani, ovvero uno dei primi poli europei per l'innovazione digitale che opererà sul territorio nazionale per supportare la transizione digitale di piccole e medie imprese (pmi) e pubblica amministrazione (P.a.).

Il decollo avviene dopo l'incontro ufficiale del 26 ottobre a Roma, presso Unioncamere che, nel renderlo noto con un comunicato, spiega che gli European Digital Innovation Hub costituiscono una rete voluta dalla Commissione europea. Il processo di selezione ha preso avvio nel 2020 e ha coinvolto dapprima il governo italiano e poi la Commissione Ue attraverso una prima selezione di progetti avvenuta a giugno 2022.

I-Nest, cofinanziato dall'Unione europea e dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, svolgerà le seguenti funzioni: scouting tecnologico, identificazione e sperimentazione di soluzioni e servizi distribuiti innovativi orientati alle Pmi e alla P.a.; promozione della cultura digitale, degli strumenti tecnologici, e dei processi e modelli emergenti in contesti e servizi in rete; formazione e aggiornamento di specifiche tipologie di lavoratori ad elevata professionalità; realizzazione a costi ridotti della fase di test che prelude agli investimenti per l'innovazione digitale; facilitazione e assistenza nell'avvicinamento delle aziende ai finanziamenti specifici per l'utilizzo delle tecnologie digitali; creazione di reti ed ecosistemi di innovazione.

Il consorzio I-Nest è composto da otto partner con competenze complementari, che includono due istituti di ricerca (Cnit, Enea) che svolgono il ruolo di centri di competenza tecnica per l'hub; un ente pubblico (Unioncamere), rappresentante del "Sistema Camerale" italiano, che svolge il ruolo di interfaccia con le Pmi e le altre P.a. locali, due società in-house del sistema camerale specializzate sull'innovazione tecnologica e il digitale (Dintec) e sulla realizzazione di servizi digitali per le Camere di commercio Italiane (InfoCamere), un provider globale di telecomunicazioni (Tim), due società di consulenza del gruppo Tinexta, Warrant Hub e Co.Mark, specializzate nell'innovazione, trasformazione digitale e sviluppo sostenibile delle imprese. (ANSA).