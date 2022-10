Digitale: parte I-Nest, polo europeo a supporto Pmi e P.a. (2)

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Grazie a questa eterogenea compagina di partner, si legge nella nota, I-Nest può contare su una capillare presenza territoriale e avanzate strutture sperimentali a disposizione per attività dimostrative e informative dedicate alle imprese e alla P.a.: tra queste, i laboratori nazionali del Cnit (Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni) su cybersecurity, reti intelligenti, tecnologie wireless, sistemi radar e di sorveglianza, tecnologie fotoniche; i Pid-Lab offerti dai Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio per testare e presentare soluzioni innovative e 4.0; gli Innovation Center e i Demo Lab di Tim; infrastrutture informatiche avanzate, come la piattaforma Enea High Performance Computing e le piattaforme Tim Cloud - Edge Computing, per lo studio di modelli complessi e la prototipazione di servizi data-driven. (ANSA).