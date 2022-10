Confindustria Piemonte: aderisce a Global Compact

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Confindustria Piemonte aderisce al Global Compact delle Nazioni unite. Insieme ad altre 514 realtà business e non business, viene così rinforzata la compagine italiana nel programma lanciato nel 2000. Nel mondo hanno finora aderito 18mila soggetti provenienti da oltre 170 Paesi. "Gli obiettivi del Global Compact stanno mutando l'approccio culturale verso lo sviluppo dell'intera comunità economica e sociale a livello globale. Transizione tecnologica, energetica e ambientale affondano le loro radici nei principi del Global Compact, che deve ispirare e guidare l'operatività quotidiana di ogni sistema economico. Perché l'innovazione non si crea lavorando da soli, ma lavorando e condividendo processi ambiziosi" commenta il presidente di Confindustria Piemonte, Marco Gay.

Il sistema confindustriale aderisce da tempo al Global Compact sia attraverso le associazioni territoriali, come l'Unione industriale di Torino, sia attraverso associazioni categoria come Unic, Federlegno e Unione Italiana Food. Con l'adesione Confindustria Piemonte s'impegna a promuovere attivamente in tutte le 5.500 imprese che rappresenta e che danno lavoro a 265mila persone, i principi del Global Compact insieme ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu, sostenendo il riposizionamento del sistema industriale regionale rispetto ai temi della sostenibilità.

"L'adesione al Global Compact è un ulteriore passo del percorso avviato a livello regionale per rispondere alle sfide globali più urgenti, come il cambiamento climatico, senza dimenticare che ogni scelta ha anche impatti sociali di cui dobbiamo tenerne conto" sottolinea Marco Piccolo, delegato di Confindustria Piemonte al tema della Sostenibilità e coordinatore del tavolo regionale permanente. (ANSA).