Bcc: Federcasse, bene Visco, supporto per modifiche norme Ue

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Siamo fiduciosi - che le Autorità di governo e di Vigilanza italiane supporteranno convintamente lo sforzo" del Credito Cooperativo per "adeguare alcuni passaggi della normativa bancaria europea, attualmente in fase di revisione per recepire gli Accordi di Basile 3 plus e per integrare nel quadro prudenziale il presidio dei rischi ambientali, sociali e di governo societario". Lo afferma i presidente di Federcasse Augusto dell'Erba commentando con favore le parole del governatore Ignazio Visco alla giornata del risparmio che ha riconisciuto "la funzione tipica delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen di finanziamento alle imprese e quindi ai luoghi dove si crea lavoro", "Nonostante gli enormi sforzi di impianto e il severo scrutinio del SSM, le Capogruppo e le singole Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali hanno saputo interpretare in modo originale ed efficace la propria funzione economica a forte impatto sociale caratterizzata dalle tipiche finalità mutualistiche" ha aggiunto. (ANSA).