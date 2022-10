A Pechino un anno di 'BeIT', il meglio del made in Italy

(ANSA) - PECHINO, 01 NOV - L'ambasciata d'Italia e l'Istituto italiano di cultura, in collaborazione con la rivista di moda Esquire China, hanno organizzato a Pechino la mostra della serie 'Italy is simply extraordinary: BeIT", in occasione del primo anniversario della campagna straordinaria di promozione delle eccellenze italiane nel mondo.

L'evento, dedicato al 'Made in Italy: responsabilità sociale per un futuro migliore', ha puntato l'attenzione sulle iniziative tematiche portate avanti da alcuni grandi brand del fashion tricolore (Armani, Fendi, Tod's, Ferragamo, Loro Piana).

Il tema della responsabilità sociale negli ultimi anni è diventato un aspetto della gestione aziendale a cui le imprese italiane prestano una sempre più attenzione. Il settore della moda non fa eccezione, con i grandi marchi che hanno incluso tra i propri obiettivi la protezione dell'ambiente, le strategie di sviluppo sostenibile, l'attenzione e la cura per la civiltà, il benessere sociale e i diritti umani.

L'evento, che ha visto la presenza di esponenti del mondo della moda cinese e della comunità diplomatica di Pechino, è stato un'occasione per approfondire le tematiche e per scoprire come il settore della moda italiano interpreti il legame tra storia, artigianato e responsabilità sociale.

Nel suo intervento, l'ambasciatore Luca Ferrari - si legge in una nota - ha riassunto la mostra come "una perfetta sintesi di passione, tradizione, stile, diversità, innovazione e creatività, temi che sono al cuore della campagna di comunicazione italiana BeIT, di cui celebriamo il primo l'anniversario". (ANSA).