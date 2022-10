++ Pil: Istat, crescita acquisita 2022 al 3,9% ++

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - La variazione del Pil già acquisita per il 2022 dopo il dato del terzo trimestre è pari a 3,9%. Lo comunica l'Istat. L'acquisito, che indica il possibile risultato di fine anno con un quarto trimestre a crescita zero, è superiore all'ultima previsione della Nadef, che stimava per il 2022 un Pil a +3,3, già in rialzo rispetto al 3,1% del Def di aprile. (ANSA).