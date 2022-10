Vietnam: Ferrari ospite d'onore campagna sul Made in Italy (2)

(ANSA) - HANOI, 29 OTT - Ha compiuto il suo primo anno di attività la campagna di comunicazione di branding nazionale BeIT, che promuove il Made in Italy in 26 Paesi nel mondo, compreso il Vietnam, un mercato chiave, il più ampio nel sud est asiatico.

Lanciata con lo slogan 'Italy is simply extraordinary: beIT' dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Agenzia per il Commercio Estero, la campagna mira a raggiungere due obiettivi principali, come si legge nel comunicato stampa diffuso dall'Ambasciata di Hanoi: aumentare le esportazioni attraverso la presentazione dei punti di forza e delle potenzialità italiane in modo originale e innovativo; dare impulso alla globalizzazione delle imprese, ampliando e diversificando i mercati esteri, soprattutto per le piccole e medie imprese italiane.

I sei valori fondamentali a cui si ispira (creatività, passione, patrimonio, stile, innovazione e diversità) e i nove settori principali (infrastrutture ed energie sostenibili, industria automobilistica e nautica, macchinari automazione e componenti, moda lusso e stile di vita, progettazione, sanità e benessere, tecnologie aerospaziali e avanzate per la sicurezza, cultura e spettacolo, agroalimentare) sono stati il filo conduttore delle attività legate alla cultura, alle arti e alla promozione commerciale organizzate dall'Ambasciata italiana in Vietnam, catturando l'attenzione del pubblico vietnamita.

La campagna, inoltre, ha un impatto verde: "Per ogni 10.000 visualizzazioni della campagna video, verrà piantato un albero in tre regioni italiane: Basilicata, Toscana e Puglia, dando forma alla prima foresta Made in Italy in assoluto e contribuendo ad un ambiente più verde". (ANSA).