Urso a Bcc,'anello congiunzione imprese,cittadini e credito'

(ANSA) - PADOVA, 29 OTT - In questo Paese e nel contesto storico e congiunturale in cui siamo c'è sempre più bisogno di creare un dialogo ancora più intenso tra imprese, cittadini e sistema del credito. E le Bcc hanno rappresentato fino ad ora un anello congiunzione essenziale in questo senso: le Banche di credito Cooperativo rappresentano il 51,7% banche italiane, il 19,5% sportelli, presidiano 709 comuni e occupano 36 mila dipendenti, con le società collegate". Lo ha ricordato oggi a Padova il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso, nel corso del coonvegno"Il Veneto che Verrà", organizzato dalla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo.

"Una realtà in grado di prendersi cura anche dei bisogni dei più piccoli ed in cui la finalità mutualistica è statutaria - ha sottolineato - . Ecco perché il Credito Cooperativo è alla portata di chi bussa alle sue porte, anche quelle Pmi spesso escluse dai circuiti delle grandi banche. Sono certo che voi rappresentate una leva indispensabile per lo sviluppo di questo territorio e lo dimostra il plafond da 2,5 mld di euro messo a disposizione dal credito cooperativo per accompagnare le micro e piccole imprese nell'accesso a Pnrr".

Urso ha concluso affermando di "non poter dire quale sarà il 'Veneto che Verrà'" ma di essere sicuro "che il sistema delle Bcc ne farà parte come di consueto al servizio dello sviluppo dei propri territori e dell'intera nazione". (ANSA).