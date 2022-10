Sbarra, tavolo urgente con governo da salute a pensioni

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Fra le priorità che la Cisl intende indicare nel primo incontro con il neoministro del Lavoro Marina Calderone, la settimana prossima, il segretario generale Luigi Sbarra indica "il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: dobbiamo fermare questa lunga scia di sangue inaccettabile per un paese civile, assistere a tre morti ogni giorno nei luoghi di lavoro, a più di 400mila infortuni".

Poi, ha proseguito Sbarra interpellato a margine della manifestazione dei sindacati proprio ma difesa della sanità, "c'è il tema della previdenza e delle pensioni. Dobbiamo scongiurare che dal primo gennaio del prossimo anno scatti questo odioso scalone di 5 anni della legge Fornero. Serve un tavolo politico urgente con il nuovo governo per giungere a soluzioni condivise e per restituire al sistema pensionistico italiano profili di flessibilità, di equità, di stabilità, di sostenibilità delle regole, di inclusività". (ANSA).