Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 302 SABATO 29 OTTOBRE 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 18:17

          Gas: chiusura in rialzo a 112,24 euro al MWh ad Amsterdam

        2. 18:02

          Spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 209 punti

        3. 17:44

          Borsa: Europa chiude contrastata, Parigi +0,46%, Londra -0,31%

        4. 17:38

          Borsa: Milano chiude in calo, -0,27%

        5. 17:15

          Borsa: Europa, finale contrastato, bene New York, Milano -0,2%

        6. 15:58

          Borsa: Europa riduce calo dopo con Wall Street, Milano -0,25%

        7. 15:36

          Borsa: Wall Street apre in rialzo, Dj +0,56%, Nasdaq +0,07%

        8. 15:27

          Borsa: Milano riduce calo (-0,6%), sprint Eni e Diasorin

        9. 15:26

          Cgil, inflazione a due cifre richiede interventi immediati

        10. 15:06

          Petrolio: in calo a New York a 87,95 dollari

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie