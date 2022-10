Lavoro: presidio Uil contro integrativo coop sociali Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 29 OTT - Le sigle Uil Fpl e UilTucs in presidio a Firenze lunedì 31 ottobre dalle 9:30 alle 13 (Largo Alinari, davanti alla sede della Legacoop Toscana) per protestare contro l'accordo integrativo delle coop sociali e spiegare la situazione ai giornalisti in una conferenza stampa alle ore 11 coi segretari regionali di Uil Fpl Toscana, Mario Renzi, e UilTucs Toscana, Marco Conficconi. I due illustreranno le motivazioni della contrarietà all'accordo che ha spinto le suddette sigle sindacali "a diffidare formalmente le centrali cooperative (LegaCoop, ConfCooperative e Agci Toscana) nel dare applicazione ad una intesa che non risponde a quanto previsto dal contratto nazionale e che ha visto la palese estromissione dalle trattative delle organizzazioni sindacali afferenti alla Uil Toscana. Un gesto grave e inaccettabile. Durante la conferenza stampa i Segretari Generali illustreranno anche le ulteriori azioni volte a ristabilire le normali condizioni di confronto sindacale". (ANSA).