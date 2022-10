Governo: Valente,subito misure per bollette, stipendi e pensioni

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Mentre il governo pensa a misure per rivedere al rialzo il tetto al contante e a come strizzare l'occhio a evasori e No vax, per noi le priorità restano le famiglie e le imprese, restano il caro bollette e il costo della vita. Nella prossima legge di bilancio lavoreremo per questo e incalzeremo il governo per aiutare famiglie e imprese e soprattutto per aumentare gli stipendi e le pensioni". Lo ha detto la senatrice del Pd Valeria Valente al Tg2. (ANSA).