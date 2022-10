Contanti: Giavazzi, ok se evita aumento delle pensioni

(ANSA) - TRIESTE, 29 OTT - "Se l'aumento del tetto al contante eviterà l' aumento delle pensioni, come voleva la Lega, allora va bene". E' il parere di Francesco Giavazzi per il quale dell'argomento pensioni, infatti, in ambito governativo "non si parla più". Tanto meglio, visto che secondo l'economista "non c'è spazio" considerando i conti pubblici. Giavazzi è intervenuto a un dibattito con Carlo Cottarelli e Riccardo Illy, alla consegna del Premio Economia del Futuro promosso dal Polo del Gusto (andato a Lucio Cavazzoni, cofondatore e presidente Good Land, società di economia agricola e alimentare).

Giavazzi rispondendo a una domanda del direttore di Forbes, Alessandro Rossi, è intervenuto anche sui Centri per impiego, realtà che "non servono a nulla e che andrebbero chiusi subito".

In questo senso ha raccontato una esperienza fatta durante i due anni a Palazzo Chigi come consigliere economico di Mario Draghi, quella dell'impresa Salini che "in Puglia forma in 6 mesi persone per guidare Caterpillar. Esperienza analoga ad altre fatte a Roma e a Torino". (ANSA).