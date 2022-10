Unioncamere: guerra e caro energia frenano crescita imprese

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Tra giugno e settembre 2022 aumentano le chiusure di imprese (+13,3%) e si riducono le aperture (-5,8%) rispetto allo stesso periodo del 2021 con un saldo che resta comunque positivo a 13.330 unità anche se in calo rispetto all'anno scorso: lo rileva Movimprese, analisi trimestrale di Unioncamere e Infocamere sottolineando che "guerra e caro energia frenano la vitalità del sistema produttivo". Il saldo di sole 13.330 unità in più rispetto alla fine di giugno (contro i 22.258 dello stesso periodo del 2021) "è uno dei più bassi degli ultimi dieci anni".

Nel complesso - è emerso all'Assemblea di Unioncamere, in corso a Padova - la base imprenditoriale del Paese può contare su 6.050.847 imprese, lo 0,22% in più rispetto alla fine di giugno di quest'anno (nel corrispondente trimestre del 2021 l'incremento trimestrale si era attestato a +0,36%). (ANSA).