Tessile: a Prato 10 Smart binsì per raccolta abiti usati

(ANSA) - PRATO, 28 OTT - Installati e attivi da oggi a Prato 10 contenitori intelligenti, per la raccolta di materiali tessili, abiti e accessori moda usati, realizzati da Fondazione Caritas e dall'Its Buzzi, su progettazione dell'Università tecnica di Atene, nell'ambito del progetto Innomed Up (Eni Cbc Med).

Lo scopo dell'attività, spiega una nota, è quello di riutilizzare il materiale di scarto per dargli una nuova vita ed un nuovo uso creativo. Nei cestoni, dei cubi di poco più di un metro di lato, realizzati in legno e tessuto, i privati cittadini possono conferire avanzi di tessuto, filati, jeans, fodere, abbigliamento, accessori moda, scarpe, etc… Un sistema di sensori, un software e un collegamento alla rete sono utilizzati per avvisare attraverso l'invio di una mail il responsabile della raccolta sullo stato di avanzamento e sulla quantità di materiale donato. Una volta raccolto il materiale dei 10 contenitori, il Laboratorio del riuso di Caritas si occuperà di rilavorarlo per creare oggetti e capi d'abbigliamento da poter vendere all'interno di un mercato-mostra organizzato a conclusione del progetto.

Gli 'Smart bins' si trovano in tutta la città e sono stati installati presso enti pubblici e privati e associazioni che con il proprio lavoro promuovono ed utilizzano pratiche di economia circolare, culturale e creativa. "È da anni che l'Amministrazione comunale di Prato declina le parole transizione circolare, transizione digitale e inclusione sociale in azioni concrete, che nascono all'interno di una collaborazione sempre più forte con gli stake holders, le associazioni e i cittadini - afferma Valerio Barberis, assessore all'economia circolare - Questo progetto straordinario è proprio questo: introdurre processi innovativi che rinnovano la vocazione del distretto tessile di Prato come hub per la moda sostenibile e circolare, operando all'interno di modelli di impatto sociale sempre più inclusivi". (ANSA).