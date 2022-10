Taxi: Firenze;incontro Comune-coop per 'migliorare servizio'

(ANSA) - FIRENZE, 28 OTT - Un incontro tra Comune di Firenze e cooperative dei tassisti per fare il punto sul servizio, alla luce delle polemiche delle ultime settimane. Stamani a Palazzo Vecchio gli assessori Federico Gianassi (attività produttive) e Stefano Giorgetti (mobilità) si sono confrontati con i rappresentanti dei tassisti. Gianassi ha parlato di "incontro positivo durante il quale abbiamo gettato le basi su cui lavorare per migliorare il servizio anche attraverso licenze temporanee che possono dare un grande contributo nelle fasce più critiche".

Al tavolo, secondo quanto si apprende, si è analizzato il percorso per l'acquisto di auto da parte delle cooperative Taxi per attivare 34 licenze Ter, ovvero licenze temporanee, per metterle a disposizione il prima possibile, già nei prossimi mesi. Ed è stata condivisa la necessità di snellire le procedure per la sostituzione di taxi quando per qualche guasto o problema non possono essere in servizio. Anche sulle tematiche infrastrutturali, è stato precisato, "il confronto è aperto".

(ANSA).