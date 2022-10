Startup: premio Cna, Coaimed vince la finale di Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 28 OTT - Tecnologie indossabili per la diagnosi del Parkinson e di malattie neurodegenerativa: è il focus di Coaimed, startup fiorentina vincitrice della finale provinciale del premio Cambiamenti di Cna, che si è tenuta oggi.

Coaimed, che ha preceduto Bio3dprinting (medicina rigenerativa) e Dotzero (produzione di scarpe da scarti del legno), passa ora alla finale regionale del premio, lasciapassare per quella nazionale del 15 dicembre che mette in palio 20.000 euro oltre a servizi, incontri con investitori, percorsi di accelerazione.

Coaimed, che ha sede a Sesto Fiorentino, è composta da due donne e due uomini, con età media di 36 anni. "Per irrobustire innovazione e imprenditoria giovanile - Giacomo Cioni, presidente di Cna Firenze Metropolitana - occorrono azioni varie, come interventi al livello nazionale che favoriscano tanto l'innovazione, quanto le nuove imprese dei giovani. Sulla piazza esistono bandi e finanziamenti, ma sono spesso legati a parametri da grande impresa".

L'assessora comunale all'Innovazione e smart city Cecilia Del Re ha ricordato che "creare le condizioni favorevoli per far crescere e sostenere la nascita di start up e imprese innovative è l'obiettivo dell'Ecosistema fiorentino dell'innovazione e della rete MakeNextinFlorence che abbiamo lanciato negli scorsi anni, per dare forza alle spinte provenienti dal patrimonio di idee della nostra città e non solo". (ANSA).