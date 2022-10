Ognissanti: Confesercenti, in Toscana attesi 610mila pernotti

(ANSA) - FIRENZE, 28 OTT - Per il ponte di Ognissanti sono previsti 610mila pernottamenti in Toscana. Il tasso di occupazione delle strutture ricettive disponibili on line si attesta all'86%; stesso livello di saturazione del 2019, ma con il 30% in meno di offerta presente sui portali. É quanto emerge da un'indagine di Confesercenti, secondo cui il trend di aumento dei flussi, rispetto allo scorso anno, coinvolgerebbe tutte le tipologie di prodotto, anche se non in maniera uniforme.

In particolare, il tasso di occupazione rilevato per le città d'arte è al 95%, per le località costiere al 75% delle strutture disponibili e al netto delle chiusure stagionali. Stesso trend anche per le località montane che si attestano al 76% di occupazione, mentre per le località termali e collinari i tassi sono dell'85% e del 87%. "Il Turismo negli ultimi anni ha subito un 'effetto elastico' particolarmente rilevante - dichiara Confesercenti - con estati che hanno registrato andamenti generalmente positivi e periodi invernali caratterizzati da restrizioni e problemi legati a trasporti, spostamenti e accoglienza. Quest'anno in particolare con una bella stagione che da aprile fino ad oggi ha regalato temperature miti, i dati sono particolarmente positivi". Secondo una stima di Coldiretti Toscana per il ponte di Ognissanti si va verso il tutto esaurito nelle strutture agrituristiche della regione. "E' un ponte molto positivo sia dal punto di vista della domanda che delle prenotazioni - spiega Luca Serafini, presidente Terranostra Coldiretti Toscana -. Ci aspettiamo un livello di presenze molto alto". Tuttavia secondo un sondaggio online di Coldiretti Toscana il 70% di coloro che hanno risposto al quesito non approfitteranno del ponte di Ognissanti per una vacanza, ma si accontenteranno di un gita in giornata. A pesare sulla scelta di restare a casa, si spiega, il caro prezzi e l'incertezza legata al peso delle bollette energetiche. (ANSA).