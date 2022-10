Istat, retribuzioni settembre ferme su mese, +1,1% su anno +rpt+

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - L'indice delle retribuzioni contrattuali orarie a settembre 2022 rimane invariato rispetto al mese precedente, mentre aumenta dell'1,1% (rpt 1,1%) rispetto a settembre 2021. Lo indica l'Istat, aggiungendo che l'aumento annuo delle retribuzioni contrattuali è stato dell'1,5% per i dipendenti dell'industria, dello 0,6% per quelli dei servizi privati e dell'1,5% per i lavoratori della pubblica amministrazione.

In particolare, gli aumenti tendenziali più elevati sono quelli dei ministeri (+9,3%), delle farmacie private (+3,9%) e dei militari-difesa (+3,8%). L'incremento è invece nullo per il commercio, credito e assicurazioni, energia e petroli ed energia elettrica e gas. (ANSA).