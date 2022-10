Istat: Inflazione acquisita per 2022 a +8,0%

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - L'inflazione acquisita per il 2022 è pari a +8,0% per l'indice generale e a +3,7% per la componente di fondo. Lo stima Istat nei dati di ottobre.

L'"inflazione di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera da +5,0% a +5,3% e quella al netto dei soli beni energetici da +5,5% a +5,8%.

Secondo le stime preliminari, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta del 4,0% su base mensile e del 12,8% su base annua (da +9,4% nel mese precedente). (ANSA).