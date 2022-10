Inps: istruzioni su nuovo congedo, domanda al datore lavoro (2)

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Fino al dodicesimo anno di vita del figlio quindi spetta a ciascun genitore dipendente del settore privato che chieda il congedo parentale facoltativo un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per tre mesi, non trasferibili all'altro genitore. I genitori hanno poi anche diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione.

Quindi in pratica nel complesso il periodo indennizzabile per ogni figlio arriva a nove mesi dai sei precedenti. Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali (anche senza indennizzo) e di entrambi i genitori dipendenti del settore privato con la madre che può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i 12 anni e il padre che può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio. Entrambi i genitori possono fruire nel complesso al massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i 12 anni. Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale (a fronte dei 10 della normativa precedente), di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Ai genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata, è data la possibilità di fruire del congedo parentale entro i 12 anni (9 mesi indennizzabili). Per gli iscritti alla Gestione separata non è previsto il congedo obbligatorio di 10 giorni per i papà valido solo per i dipendenti. La riforma introduce infine, il congedo parentale per i lavoratori autonomi che avranno diritto a 3 mesi di congedo parentale, da fruire entro l'anno di vita del figlio. Gli oneri sono valutati in 96,2 milioni di euro per l'anno 2022, 197,4 milioni di euro per l'anno 2023, 202,1 milioni di euro per l'anno 2024, 206,8 milioni di euro per l'anno 2025, 211,4 milioni di euro per l'anno 2026, 216,6 milioni di euro per l'anno 2027, 221,8 milioni di euro per l'anno 2028, 226,9 milioni di euro per l'anno 2029, 232,4 milioni di euro per l'anno 2030 e in 237,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. (ANSA).