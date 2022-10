Inps: calano pensioni anticipate, in 9 mesi -13,7%

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Le pensioni con decorrenza tra gennaio e settembre sono state 596.640 con un calo dell'11,8"% sullo stesso periodo del 2021 (erano oltre 676mila). Lo rileva l'Inps nel Monitoraggio sui flussi di pensionamento secondo il quale per le pensioni anticipate il calo è stato lievemente più accentuato con il passaggio da 226.911 a 195.852 (-13,69%). Nel 2021 si è esaurita Quota 100, ovvero la possibilità di andare a riposo con 62 anni di età e 38 di contributi, ma avendo i requisiti si poteva uscire anche dopo. Nel 2022 si può uscire con Quota 102 ovvero avendo almeno 64 anni di età e 38 di contributi. Il calo più consistente per le anticipate si è avuto nel pubblico impiego (dove le carriere sono generalmente più lunghe) con il passaggio da74.604 pensioni anticipate nei primi 9 mesi del 2021 a 54.726 dello stesso periodo del 2022 e un calo del 26,64%. In particolare nel terzo trimestre si è registrato un calo del 45,37% con un passaggio da 45.38 unità a 24.801.

