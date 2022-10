Inps: 596.640 pensioni liquidate nei primi 9 mesi 2022

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Le nuove pensioni con decorrenza nel periodo gennaio-settembre 2022 sono state 596.640 in totale, per un importo medio mensile di 1.185 euro, in calo sui 1.200 dell'intero 2021. Lo rileva l'Inps nel Monitoraggio sui flussi di pensionamento sottolineando che prevalgono per numero le pensioni femminili, 335.006 contro le 261.634 maschili, a fronte di un importo medio mensile più basso (1.005 euro contro i 1.415 euro degli uomini). Il totale delle pensioni con decorrenza nel 2021 è di 883.876, per un importo medio mensile alla decorrenza di 1.200 euro: di queste, 493.155 sono riferite a donne, per un importo medio mensile di 1.016 euro, e 390.721 a uomini, con 1.432 euro mensili. (ANSA).