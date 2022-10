Inflazione: Russo (Coop), si stanno svuotando i carrelli (2)

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "La riduzione dei volumi acquistati si sta vedendo nei carrelli, non si vede ancora una modifica della qualità. Gli italiani rinunciano piuttosto al superfluo, ai prodotti di alta gamma o a quelli già pronti per il consumo".

Lo afferma il direttore dell'ufficio studi di Coop, Albino Russo, commentando i dati Istat sull'inflazione. Come canali, Russo segnala lo sviluppo dei discount e, come tipologia di prodotti, le marche del distributore che crescono a velocità doppia del mercato.

"Gli italiani sono professionisti della spesa e già da quest'estate hanno tirato fuori dal cassetto della cucina il manuale di sopravvivenza per i tempi difficili e sanno che questi sono tempi difficili", dice Russo. Ma, mentre la classe media riesce ad attuare la strategia delle R: rinvio delle spese superflue, riduzione degli sprechi e risparmio e tiene alla qualità del cibo, "c'è una parte del 15-30% della popolazione che è già o rischia di scivolare nella povertà alimentare", osserva ricordando che circa un sesto degli italiani mangia solo quello che può permettersi. "C'è poi quello che abbiamo definito del rapporto Coop il dilemma della bolletta", osserva Russo parlando delle difficoltà a pagare sia l'affitto sia le utenze, che si riflettono anche sulla spesa alimentare. (ANSA).