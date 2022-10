Imprese: Cna Lombardia, su extraprofitti colpite le Pmi

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Nel biennio 2020-2022 per le imprese "il gas è aumentato del 2700%, l'energia elettrica del 1200%". Lo denuncia la CNA Lombardia, secondo la quale "sugli extraprofitti sono state colpite le Pmi e risparmiati i big: assurda la richiesta di restituzione di decine di migliaia di euro".

Secondo l'associazione viene "punito il comportamento virtuoso di chi ha installato impianti per l'autoconsumo da fonti rinnovabili", spiegando che "la norma sugli extraprofitti si applica sugli impianti FER con potenza superiore a 20 KW e prevede il recupero da parte del GSE (Gestore Servizi Energetici) degli extraprofitti per l'energia immessa in rete nel periodo 1° febbraio-31 dicembre 2022, poi prorogato al 30 giugno 2023".

"Da qualche settimana lo stesso GSE sta inviando la richiesta a migliaia di imprese per la restituzione di somme che variano da alcune migliaia a decine di migliaia di euro con un forte impatto sui costi e la liquidità delle imprese", segnala in una nota la CNA Lombardia. (ANSA).