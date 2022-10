Gkn: Confindustria Firenze, noi mai coinvolti in progetti Qf

(ANSA) - FIRENZE, 28 OTT - In merito alla vicenda della ex Gkn, Confindustria Firenze ribadisce la propria "preoccupazione per un adeguato rilancio industriale dell'area" e "allo stesso tempo l'associazione fiorentina sottolinea di non conoscere i progetti imprenditoriali di Qf, sui quali non è mai stata coinvolta, né di avere mai avuto contatti con la nuova proprietà dell'azienda, che non supporta nel confronto con le organizzazioni sindacali, né ai tavoli ministeriali". Così l'associazione degli industriali fiorentini in una nota,.

Ieri circa 50 dipendenti della ex Gkn erano entrati nel cortile della sede di Confidustria a Firenze, in via Valfonda, sul retro della stazione di Santa Maria Novella, per chiedere agli industriali un maggiore impegno nella vertenza con l'attuale proprietà Qf. La presenza dei manifestanti è durata circa un'ora e mezzo e si è svolta in modo ordinato. (ANSA).