Furti: due colpi ai danni Bcc Picena Castignano e Monsampolo

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 28 OTT - I carabinieri di Ascoli Piceno indagano su due furti avvenuti la notte scorsa ai danni di altrettante filiali della Bcc Picena a Castignano e Monsampolo del Tronto. Nottetempo ignoti sono riusciti ad introdursi nelle due sedi dell'istituto di credito, forzando le porte d'ingresso, fuggendone poi portandosi dietro due piccole casseforti. Il bottino è in corso di quantificazione. Al vaglio innanzitutto le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza delle banche, ma anche della zona circostante per cercare di individuare le vie di fuga utilizzate dai banditi.

Gli assalti sono avvenuti in orari diversi, per cui non è da escludere si tratti delle stesse persone. Nei giorni scorsi furti analoghi sono stati compiuti nelle province di Fermo e Macerata. (ANSA).