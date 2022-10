Fisco:Letta, 'tetto contante aiuta poveri' frase infelice Meloni

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Trovo che nella vicenda sul tetto del contante" da parte della maggioranza "ci sia molta parte della filosofia del 'liberi tutti' che aiuta chi può evadere contro gli interessi di chi non evade. Il senso è di strizzare l'occhio a chi non possiamo considerare la parte del Paese che va avvantaggiata. Meloni ha detto che l'aumento del tetto al contate aiuta i poveri, una frase più infelice di questa non poteva dirla". Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, nella sua relazione alla direzione del partito, in corso al Nazareno.

