Fisco: Renzi, Iv non chiede di rimuovere tetto contante

Noi avevamo il tetto al contante messo a 3.000 euro. Adesso è sceso a 2.000 e dovrebbe andare a 1.000. Il Governo vuole alzarlo, forse a 5.000, forse a 10.000. Detto che per noi non c'è legame tra aumento del contante e lotta all'evasione (lo spiegava bene Pier Carlo Padoan) e detto che il Governo che ha ottenuto di più dal recupero dell'evasione è il nostro, possiamo dire che l'economia italiana ha molti temi più importanti del contante. Insistere a parlare solo di quello è figlio di una cultura ideologica sia a destra che a sinistra. Appena hanno finito di discutere del tetto al contante inizieremo a discutere delle vere questioni economiche del Paese". Così Matteo Renzi sulla E-News. (ANSA).