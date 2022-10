Fisco: Orlando, extraprofitti anche in farmaceutica e logistica

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "La questione dell'identità, che può sembrare una cosa da accademici, in verità ci casca sui piedi immediatamente. Perché la posizione della Meloni sui temi sociali e sui giovani non è quella dei fascisti ma dei liberali: il fatto che si debbano garantire pari opportunità di partenza, e poi c'è una competizione, è una posizione sostenuta da un arco di forze che va dalla destra a parti del centrosinistra. Io ritengo invece che bisogna intervenire anche dopo l'iscrizione alla corsa, aiutando anche chi rimane più indietro. C'è anche il tema, quindi, della redistribuzione". Lo ha detto Andrea Orlando alla direzione nazionale del Pd.

"Ma come si può parlare di questo se da anni riteniamo che il fisco sia un tabù, se pensiamo che l'intervento pubblico sia una bestemmia, se pensiamo che il tema della governance delle imprese debba essere lasciato così com'è. La Meloni ci ha messo questa questione in mezzo ai piedi e dovremmo rispondere parlando con una 'agenda del subito', e con una prospettiva per il futuro. Soprattutto perché ci troviamo di fronte ad un cambio di natura del nostro modello economico, sia per la sua non sostenibilità dal punto di vista ambientale sia per l'aspetto che riguarda l'enormità della concentrazione di ricchezza e di potere che si va determinando nel mondo. I nostri strumenti, anche quelli della vecchia sinistra del secolo scorso, non sono più sufficienti. Per esempio dobbiamo dare una risposta sul tema degli extraprofitti che è la prima questione e non basta dire alziamo l'aliquota, perché non li hanno fatti solo le aziende del settore energia ma anche quelli della farmaceutica, della logistica, del digitale mentre un pezzo dell'economia reale stava affondando. Non sono questioni di lana caprina ma questioni che ispirano l'agenda di una forza che non vuole solo ribattere a quello che fa il governo ma vuole provare a dire come si interviene". (ANSA).