Fisco: O.Napoli, condono è beffa per cittadini onesti

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Ogni volta che un governo prende provvedimenti di condono, fiscale o edilizio o sanitario, è una beffa che infligge al cittadino onesto". Così in una nota Osvaldo Napoli della segreteria di Azione.

"È vero, come sostengono gli alfieri del condono fiscale, che sono poi gli stessi del condono sanitario sul Covid, che molte delle cartelle fiscali o delle infrazioni alle norme sanitarie sono difficili da esigere. Ma è un ragionamento folle in ogni caso. Chi ha fatto il vaccino tre o quattro volte senza imbrogliare con false certificazioni quando entrava in un ristorante o in un cinema, che cosa deve pensare quando si ripresentasse un allarme pandemico? E chi da anni ha attivato contenziosi con le commissioni di secondo grado e si è rifiutato di pagare le tasse accertate, perché mai dovrebbe convincersi a pagare le tasse se sa che ogni tre per due arriverà un condono? - continua - Quando si aprono quegli inutili dibattiti sul livello di fedeltà fiscale, quasi sempre si omette un dato di fondo: ma se il primo esempio di infedeltà viene dallo Stato che aggira le norme approvate dal Parlamento e condona il cittadino inadempiente o disonesto, come si può immaginare di innalzare la fedeltà fiscale o il dovere civico di vaccinazione? La presidente Meloni adora la parola nazione. Bene, veda allora di non dividere l'Italia fra una nazione dei furbi, una dei disonesti, una degli onesti, una degli smemorati. Una nazione esiste se chi la governa sa fare opera di convincimento e formazione civica. Altrimenti rimane una parola vuota e retorica, e dunque pericolosa come ogni retorica", conclude.

(ANSA).