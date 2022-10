Fisco: Nardella, destra dice tasse alte, allora evadetele

(ANSA) - FIRENZE, 28 OTT - Dalla destra "si dice 'le tasse sono alte, allora evadetele'. Credo che questo sia una messaggio devastante, che stride con le parole roboanti che la presidente del Consiglio Meloni ha usato ricordando Falcone, Borsellino e la lotta all'evasione. Per me la legalità è un principio". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenendo ad Agorà su Rai3.

"Le aziende sono preoccupate per l'aumento dei tassi di interesse - ha aggiunto -. Se la soluzione è 'lavorate e non pagate le tasse, evadetele', credo che sia un messaggio devastante, che fa saltare in aria i conti del Paese. Se un governo vuole abbassare le tasse, lo fa, deve poi spiegare dove trova i soldi: se per abbassare le tasse si taglia ulteriormente su sanità e scuola il governo si prende la responsabilità. Io credo che vadano abbassate le tasse sul lavoro". (ANSA).