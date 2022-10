Fisco: De Poli, taglio tasse per rilanciare il lavoro

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Dobbiamo ripartire dal lavoro. Con il Centrodestra l'Italia volta pagina. Basta con l'assistenzialismo della sinistra. Il nostro obiettivo è il taglio delle tasse per rilanciare le assunzioni da parte delle imprese e, in un momento di grande difficoltà dovuto ai rincari, lasciare più soldi in busta paga ai lavoratori". Lo afferma il senatore Antonio De Poli, capogruppo di Civici d'Italia -Noi Moderati in Senato. (ANSA).